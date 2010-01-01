Как подключить домашний кинотеатр к компьютеру

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, т.е. колонки (5 штук) и сабвуфер. Наверно каждый пользователь компьютера � очет слушать качественный и мощный звук на компьютере, и подключение домашнего кинотеатра к компьютеру позволит вам добиться отличного звучания вашей любимой музыки на ПК. Многие из вас наверно спросят "а зачем подключать домашний кинотеатр к компьютеру"? Ведь можно купить "обычную" компьютерную акустику, т.е. скажем теже колонки и сабвуфер. И звук у нее будет очень даже приличный и качественный. Данные вопросы вполне обоснованны: во-первы� , � орошая компьютерная акустика стоит достаточно дорого, а во вторы� , � ороший домашний кинотеатр стоит в несколько раз дороже! Отсюда напрашивается следующий вопрос: есть ли смысл переплачивать, покупая домашний кинотеатр, чтобы подключить его к компьютеру? Мое мнение, что все зависит от ваши� финансовы� возможностей. Сегодня в магазина� можно купить � орошую компьютерную акустику за вполне � орошие деньги (намного дешевле, чем домашний кинотеатр). Хотя, признаться, у современного домашнего кинотеатра звучание получше будет, но и цена выше. Поэтому решайте сами, ис� одя из вашего финансового положения, стоит ли покупать

(dvd плеер, 5 колонок и сабвуфер). Минус этого девайса в том, что он морально устарел и воспроизводит только DVD-фильмы, поэтому после переезда в новую квартиру я его не подключал и � отел даже продать. И тут меня осенила мысль как подключить мой домашний кинотеатр к компьютеру. Ведь звук он выдает вполне приличный (� отя современные домашние кинотеатры, безусловно "поинтереснее" будут). Теперь определимся, что необ� одимо для подключения домашнего кинотеатра к компьютеру . Во-первы� , сам домашний кинотеатр ;), т.е. dvd-плеер (усилитель) и акустика. Во-вторы� , компьютер с современной материнской платой и аудио картой. В-третьи� , провод с разъемами "тюльпан" с одной стороны и как у наушников с другой. Акустику от домашнего кинотеатра напрямую к звуковой карте компьютера не подключишь. Для этого нужен усилитель или dvd-плеер, который в данном случае будет выполнять роль усилителя. Таким образом, мы с помощью провода "тюльпан" подключаем усилитель к звуковой карте компьютера, а к самому усилителю уже подключаем акустику (колонки). Также в качестве усилителя может выступать активный сабвуфер (как в стандартной компьютерной акустике). Сейчас я расскажу, как я подключал свой домашний кинотеатр к компьютеру. Домашний кинотеатр, как я уже говорил, у меня несколько устарел, однако звук у него очень качественный. Он состоит из следущи� элементов: сабвуфер (пассивный), 5 колонок и dvd-плеер (он же усилитель). Для подключения домашнего кинотеатра к компьютеру я выполнил следующие действия: Способ №1 1. Подключил один конец провода "тюльпан" к разъему "out" звуковой карты, а два други� конца (красный и белый) в соответствующие разъемы "in" на dvd-плеере.

Способ №2 Данный вариант подключения домашнего кинотеатра к компу более правильный, но на вашей звуковой карте должен быть разъем S/PDIF Out . 1. Понадобится цифровой аудио кабель (купить можно на радиорынка� или попробовать поискать в компьютерны� магазина� ). Ценовой диапазон примерно от 300 руб. (за пару метров) и выше.

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, т.е. о редактора� звука . Бывают случаи, когда нам требуется вырезать кусок понравившейся песни, обрезать музыкальный файл и выполнить другие действия по редактированию аудио файлов (звука). Решить данную задачу вам помогут программы для обрезки музыки . Функциональность некоторы� из аудио редакторов будет рассмотрена в данной статье Как скачать музыку с mail.ru Социальная сеть Мой мир@mail.ru занимает довольно серьезную нишу среди пользователей российского Интернета и объединяет как молодое поколение, так и людей постарше. В социальной сети Мой мир@mail.ru можно найти новы� друзей, познакомиться с интересными людьми, скачать музыку, видео, различные приложения, игры и многое другое Как подключить домашний кинотеатр к компьютеру В данной статье я расскажу про очень простой способ как подключить домашний кинотеатр к компьютеру . Если говорить точнее, то мы будем

, т.е. колонки (5 штук) и сабвуфер. Наверно каждый пользователь компьютера � очет слушать качественный и мощный звук на компьютере, и подключение домашнего кинотеатра к компьютеру позволит вам добиться отличного звучания вашей любимой музыки на ПК Как продлить работоспособность операционной системы? Как продлить работоспособность операционной системы ? Наверно каждый пользователь � очет, чтобы его компьютер работал быстро, без тормозов и ошибок, а программы загружались в одно мгновение. Ведь не очень то приятно ждать по несколько минут пока загружается операционная система, какая-либо программа или игра Как установить аудио драйвер (Realtek High Definition Audio Driver ) в Windows XP SP3? В данной статье речь пойдет о том, как установить звук на компьютере , а именно - как установить аудио драйвер Realtek High Definition Audio в Windows XP SP3 . Сложности с установкой аудио драйвера на звуковую карту

возникают и в операционной системе Windows SP2, но об этом поговорим в другой статье. Я также столкнулся с данной проблемой и целый день пытался заставить колонки издавать звуки, что в конце концов дало положительный результат

Чем открыть ISO? Сегодня поговорим о программа� для открытия файлов ISO , доступные для скачивания с моего сайта в разделе Образы дисков . Сначала немного терминологии. ISO - неформальный термин для обозначения образа оптического диска, содержащего файловую систему стандарта ISO 9660 (если говорить простым языком, то ISO - это полная копия любого оптического компакт-диска, часто не содержащая лишь некоторой служебной информации, которая может, например, использоваться для защиты от копирования дисков). Образ диска ISO можно запускать с виртуального CD-ROM или записывать на компакт-диск с помощью специальны� программ, о которы� далее и пойдет речь Как скачать фото с контакта Мы уже рассказывали о том как скачать музыку из контакта и как скачать видео с контакта . Теперь научимся скачивать фото с социальной сети Вконтакте, разумеется в пакетном режиме Программы для Контакта Программы для Контакта предназначены для работы с социальной сетью Вконтакте.ру, которая невероятно популярна среди Интернет-пользователей России и стран СНГ. Существующие на сегодняшний день программы для Контакта в основном предназначены для скачивания медиа контента (аудио и видео), а также рисования граффити Программы для обрезки музыки В данной статье речь пойдет о

, т.е. о редактора� звука . Бывают случаи, когда нам требуется вырезать кусок понравившейся песни, обрезать музыкальный файл и выполнить другие действия по редактированию аудио файлов (звука). Решить данную задачу вам помогут программы для обрезки музыки . Функциональность некоторы� из аудио редакторов будет рассмотрена в данной статье Программы для компьютера В данной статье я помогу вам скачать программы для компьютера , а именно расскажу о том необ� одимом минимуме софта, без которого невозможно представить ни одного пользователя компьютера и Интернета. Эта статья в первую очередь поможет вам выбрать необ� одимые программы для компьютера , с помощью которы� можно без опасения пользоваться Интернетом и поддерживать свой компьютер в режиме постоянной информационной безопасности
Как подключить домашний кинотеатр к компьютеру
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